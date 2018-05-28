Дайджест
В США госпитализировали Джорджа Буша-старшего
28 май 2018 (12:59)
Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего госпитализировали в больницу с низким кровяным давлением и слабостью. Врачи, вероятно, будут наблюдать его несколько дней. Об этом сообщил в Twitter представитель семьи Бушей Джим Макграт, передает портал «Лента.ру».
Он отметил, что Буш-старший находится в сознании и не испытывает дискомфорта.
Ранее в конце апреля бывший президент попал в больницу с сепсисом (заражение организма в результате попадания в кровь инфекции).
Его здоровье ухудшилось после смерти его жены Барбары Буш. Она скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет. Многие годы Барбара Буш страдала от болезни Грейвса — аутоиммунного заболевания, которое поражает щитовидную железу и приводит к отравлению тиреоидными гормонами.
Он отметил, что Буш-старший находится в сознании и не испытывает дискомфорта.
Ранее в конце апреля бывший президент попал в больницу с сепсисом (заражение организма в результате попадания в кровь инфекции).
Его здоровье ухудшилось после смерти его жены Барбары Буш. Она скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет. Многие годы Барбара Буш страдала от болезни Грейвса — аутоиммунного заболевания, которое поражает щитовидную железу и приводит к отравлению тиреоидными гормонами.
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