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В Сирии погибли российское военные советники

Два российских военных советника погибли в Сирии при обстреле боевиков, пять военнослужащих РФ ранены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.



«В сирийской провинции Дейр эз-Зор в темное время суток артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте», — цитирует агентство сообщение российского военного ведомства.



Российские и сирийские военнослужащие вели бой с боевиками около часа, по данным Минобороны, были убиты 43 террориста. Позднее в ведомстве уточнили, что кроме двоих советников погибли двое раненных в бою военных.



Когда произошла атака, в министерстве не сообщили. Издание «Чита.ру» пишет, что при обстреле 23 мая в Сирии погибли четверо забайкальских военных, двоих — старшего лейтенанта и сержанта — похоронят 27 мая.

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