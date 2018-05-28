Дайджест

УБРиР проведет в Екатеринбурге урок по коммунальной грамотности для воспитанников детских домов

В Екатеринбурге в рамках федеральной благотворительной программы Уральского банка реконструкции (УБРиР) и развития «Дети верят в чудо» пройдет урок по коммунальной грамотности для воспитанников и выпускников детских домов. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.



Мастер-класс разработан специалистами Единого расчетного центра совместно с УБРиР и направлен на получение ребятами прикладных знаний в сфере ЖКХ в простой и доступной форме.



В первой части урока эксперты расскажут детям, как оплачивать счета за квартиру, снимать показания счетчиков, правильно заносить данные в квитанцию, помогут разобраться в тарифах на коммунальные услуги и системе ГИС ЖКХ. Чтобы информация проще воспринималась, педагоги используют современный формат образной подачи с помощью скрайбинга.



Затем ребята закрепят теорию на практике. В коворкинге, стилизованном под квартиру, им предстоит пройти «коммунальный квест»: снять показания с реальных счетчиков воды и рассчитать планируемую сумму затрат по тарифам. После этого подростки на конкретных примерах разберутся, как снизить потребление ресурсов, чтобы сэкономить на оплате.



«В ходе мастер-класса дети получат реальные практические знания, которые наверняка пригодятся им в дальнейшей жизни. Ведь случается так, что выпускники детдомов, получив квартиры от государства, теряются при появлении проблем в обслуживании жилья. Начинают копиться проблемы — долги по квартплате, сложности с управляющей компанией. Поэтому для нас важно дать ребятам знания о сфере ЖКХ в максимально простой и понятной форме, чтобы они были готовы к любым ситуациям», — отметила директор по связям с общественностью УБРиР Елена Юрина.



«Мы поддерживаем связь с нашими выпускниками и видим, что коммунальная тема является для них совершенно непонятной. Поэтому мы горячо приветствуем появление подобных благотворительных инициатив. Проект УБРиР, по нашему мнению, способен помочь ребятам разобраться в непростой теме ЖКХ и в будущем грамотно подходить к решению коммунальных вопросов», — прокомментировала директор Центра социальной помощи семье и детям «Отрада» Наталья Белова.



Отметим, что первый коммунальный мастер-класс УБРиР прошел в апреле 2018 года в тюменском детском доме и вызвал большой интерес среди его воспитанников. В ближайшее время подобные уроки смогут посетить выпускники детских домов из Челябинска. Всего в рамках благотворительной программы «Дети верят в Чудо», помимо регулярной поддержки детских домов, запланировано более 15 проектов по социальной адаптации детей-сирот.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: