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НПК «Уралвагонзавод» оштрафована на 400 тыс. рублей за невыполнение предписания

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. НПК «Уралвагонзавод» оштрафована на 400 тыс. рублей за невыполнение предписания, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«В сентябре 2017 года в ходе внеплановой документарной проверки сотрудниками Ростехнадзора в АО «НПК «Уралвагонзавод» были выявлены нарушения в области промышленной безопасности по 78 пунктам. Не было обеспечено проведение экспертиз промышленной безопасности зданий, строительных конструкций, пролетов, многие из которых построены и введены в эксплуатацию в 30-40-е годы прошлого века. Руководству корпорации было выдано предписание об их устранении до 11 декабря 2017 года. Однако в ходе очередной проверки 27 декабря 2017 года выяснилось, что они не были устранены», — говорится в сообщении.



По постановлению государственного инспектора Межрегионального отдела металлургического надзора Уральского управления Ростехнадзора в январе текущего года АО НПК «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского было признано виновным в совершении административного правонарушения по части 11 статьи 19.5 КоАП РФ.



Юрлицу было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тыс. руб. за невыполнение в установленный срок законного предписания Уральского управления Ростехнадзора. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила оставил постановление должностного лица без изменения.



Защитник обжаловал решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде, просил принять по делу новое решение, снизить размер наказания.



Согласно материалам дела, несоблюдение требований, которые легли в основу протокола об административных правонарушениях в области промышленной безопасности, может повлечь возникновение угрозы или причинение вреда жизни и здоровью граждан, учитывая, что АО «НПК «Уралвагонзавод» является организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты III и IV классов опасности. При этом апелляционный суд отметил, что правонарушителю назначено минимальное наказание, предусмотренное санкцией части 11 статьи 19.5 КоАП РФ, оно является справедливым, соразмерным содеянному и отвечает целям административного наказания.



Таким образом, Свердловский областной суд оставил без изменения решение судьи Дзержинского районного суда Нижнего Тагила, жалобу защитника АО НПК «Уралвагонзавод» без удовлетворения.

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