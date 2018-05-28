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«СвердНИИхиммаш» подписал соглашение о сотрудничестве по реализации проекта солезавода в Нижегородской области

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») 27 апреля 2018 года в Екатеринбурге подписало с ПАО «Соль Руси» соглашение о сотрудничестве, направленном на реализацию проекта по строительству завода по производству соли марки «Экстра». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Солезавод мощностью 400 тыс. т в год планируется возвести в г. Семёнове Нижегородской области.



«В соответствии с достигнутым соглашением, «СвердНИИхиммаш» готов осуществить проектно-изыскательские работы, поставить оборудование вакуум-выпарных установок для получения соли марки «Экстра», выполнить работы по шеф-монтажу и пуско-наладке поставленного оборудования», — рассказали в пресс-службе.



Основные условия поставки (комплектность, общая стоимость, календарные сроки поставки) будут детализированы в основном договоре поставки, о заключении которого в настоящее время ведутся переговоры. Оборудование «СвердНИИхиммаша» будет изготовлено и запущено в эксплуатацию в течение 18 месяцев с момента подписания указанного договора.



Ближайшей задачей для запуска работ по строительству солезавода является привлечение заказчиком проектного финансирования.



Отметим, что «СвердНИИхиммаш» в сегодня активно развивает сотрудничество с предприятиями неядерной сферы, выходит на новые рынки продукции. Благодаря своим компетенциям и накопленному опыту екатеринбургский институт создает уникальное оборудование и сложные технологические комплексы для самых разных отраслей промышленности.



Так, «СвердНИИхиммаш» является первым разработчиком высокотехнологичного выпарного оборудования большой производительности в России. Его установки сегодня востребованы не только на территории страны (в частности, на строящемся солезаводе в Калининградской области), но также в Белоруссии, Армении и Таджикистане.

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