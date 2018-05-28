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Спрос на краткосрочную аренду жилья в Екатеринбурге на период ЧМ-2018 вырос в 19 раз
28 май 2018 (11:56)
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. Количество квартир, сдаваемых в краткосрочную аренду в городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу, постоянно растет. Первое место занял Екатеринбург — в мае интерес к краткосрочной аренде жилья здесь увеличился почти в 19 раз (+1 792,7%) по сравнению с январем 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Аvito Недвижимость».
Казань заняла второе место по росту спроса: количество запросов увеличилось почти в пятнадцать раз (+1 392,4%). На третьем месте Самара — квартиры в этом городе ищут в двенадцать раз чаще (+1 121,7%) по сравнению с началом года.
Что касается объема предложения, в уральской столице он увеличился более чем в 16 раз (+1 475%) по сравнению с началом года.
Лидером же стала Казань — число объявлений выросло в 22 раза (+2 142,9%) по сравнению с январем 2018 года. На втором месте — Самара, где число предложений увеличилось в 21 раз (+2 050%). Москва оказалась на третьем месте: в мае количество объявлений выросло в 17 раз (+1 658,3%) по сравнению с началом года.
Казань заняла второе место по росту спроса: количество запросов увеличилось почти в пятнадцать раз (+1 392,4%). На третьем месте Самара — квартиры в этом городе ищут в двенадцать раз чаще (+1 121,7%) по сравнению с началом года.
Что касается объема предложения, в уральской столице он увеличился более чем в 16 раз (+1 475%) по сравнению с началом года.
Лидером же стала Казань — число объявлений выросло в 22 раза (+2 142,9%) по сравнению с январем 2018 года. На втором месте — Самара, где число предложений увеличилось в 21 раз (+2 050%). Москва оказалась на третьем месте: в мае количество объявлений выросло в 17 раз (+1 658,3%) по сравнению с началом года.
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