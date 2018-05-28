Новости дня

Реализация проекта Big Data позволит ММК в этом году сэкономить более 40 млн рублей

УрБК, Магнитогорск, 28.05.2018. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в рамках реализации стратегической инициативы Big Data планирует в 2018 году завершить пять проектов с суммарным экономическим эффектом свыше 40 млн руб. в год. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



В конце 2015 года на ММК была принята новая стратегия развития компании на период до 2025 года. В числе прочего она включала стратегическую инициативу Big Data, предполагающую всемерное моделирование и математическую оптимизацию ключевых производственных процессов.



«В целях реализации данной стратегической инициативы была утверждена программа разработки и внедрения математических моделей в ММК на 2016-2018 год, в которую вошли 14 проектов по всем переделам комбината. В 2017 году были реализованы два из них, затраты на которые составили около 65 млн руб. Речь идет об «Интегрированной системе управления энергетической эффективностью ЦЭС на основе оптимизационной технико-экономической модели» и первой очереди «Системы автоматического регулирования режимов паровых котлов ТЭЦ». Экономический эффект от их внедрения за период с августа 2017 года по март 2018 года составил 31,7 млн руб.», — говорится в сообщении.



В 2018 году планируется завершить еще пять проектов, которые охватят доменный цех, листопрокатный цех № 10, кислородно-конвертерный цех и ТЭЦ ПАО «ММК». Затраты на реализацию этих проектов превысят 30 млн руб., а ожидаемый экономический эффект составит более 40 млн руб. в год. Всего же в 2018-2019 годах продолжится выполнение 16-ти проектов. Ориентировочный объем затрат составит порядка 480 млн руб., а ожидаемый экономический эффект — 425 млн руб. в год.



«В настоящее время на ММК готовится программа по масштабированию стратегической инициативы Big Data в стратегическую инициативу «ММК-Индустрия 4.0». «ММК-Индустрия 4.0» это не только проекты Big Data, а так же проекты, связанные с предикативными технологиями, интернетом вещей и роботизацией производства», — сообщили на ММК.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: