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Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту возгорания трех иномарок на улице Репина

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. В Екатеринбурге полиция проводит мероприятия по установлению обстоятельств возгорания трех автомобилей на парковке у дома № 78 по улице Репина. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



«Сегодня ночью в 02.40 в отдел полиции № 8 от дежурного пожарной части поступило сообщение о возгорании автомобилей Cadillac SRX, Volkswagen Polo и Volkswagen Touareg. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли записи с наружной камеры видеонаблюдения», — рассказали в ведомстве.



Предварительно установлено, что первым воспламенился Cadillac SRX, после пламя перекинулось на припаркованные рядом Volkswagen Polo и Volkswagen Touareg. Оба владельца Volkswagen уже обратились в полицию с заявлениями. Личность владельца Cadillac SRX устанавливается.



По факту произошедшего организованы необходимые мероприятия по установлению обстоятельств инцидента. По результатам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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