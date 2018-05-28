Новости дня
Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту возгорания трех иномарок на улице Репина
28 май 2018 (10:55)
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. В Екатеринбурге полиция проводит мероприятия по установлению обстоятельств возгорания трех автомобилей на парковке у дома № 78 по улице Репина. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
«Сегодня ночью в 02.40 в отдел полиции № 8 от дежурного пожарной части поступило сообщение о возгорании автомобилей Cadillac SRX, Volkswagen Polo и Volkswagen Touareg. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли записи с наружной камеры видеонаблюдения», — рассказали в ведомстве.
Предварительно установлено, что первым воспламенился Cadillac SRX, после пламя перекинулось на припаркованные рядом Volkswagen Polo и Volkswagen Touareg. Оба владельца Volkswagen уже обратились в полицию с заявлениями. Личность владельца Cadillac SRX устанавливается.
По факту произошедшего организованы необходимые мероприятия по установлению обстоятельств инцидента. По результатам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
«Сегодня ночью в 02.40 в отдел полиции № 8 от дежурного пожарной части поступило сообщение о возгорании автомобилей Cadillac SRX, Volkswagen Polo и Volkswagen Touareg. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские провели осмотр места происшествия, изъяли записи с наружной камеры видеонаблюдения», — рассказали в ведомстве.
Предварительно установлено, что первым воспламенился Cadillac SRX, после пламя перекинулось на припаркованные рядом Volkswagen Polo и Volkswagen Touareg. Оба владельца Volkswagen уже обратились в полицию с заявлениями. Личность владельца Cadillac SRX устанавливается.
По факту произошедшего организованы необходимые мероприятия по установлению обстоятельств инцидента. По результатам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге на улице Репина сгорели три иномарки
- Полиция Екатеринбурга начала проверку по факту возгорания пяти автомобилей на улице Токарей
- В Екатеринбурге на улице Рощинской ночью сгорели три автомобиля
- Полиция начала проверку по факту возгорания четырех автомобилей в Екатеринбурге
- Концерн Volkswagen отзывает в России около 60 тыс. автомобилей