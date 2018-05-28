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Свердловская область в рамках ПМЭФ-2018 подписала соглашение с ассоциацией «Национальное конгресс-бюро»

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. Свердловская область в рамках Петербургского международного экономического форума-2018 (ПМЭФ) подписала ряд соглашений. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Так, губернатор Евгений Куйвашев и директор ассоциации «Национальное конгресс-бюро» Алексей Калачев подписали соглашение о сотрудничестве, реализация которого призвана вовлечь в конгрессную деятельность Свердловской области новых участников, открыть новые рынки и перспективы в международной и межрегиональной кооперации.



«В ассоциацию, отметим, входят фонд «Росконгресс» и «Российский экспортный центр». Сотрудничество такого уровня станет дополнительным и весомым аргументом в деле продвижения российской заявки на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. По словам губернатора, в случае победы Средний Урал будет представлять всему миру не только возможности региона, но и всей страны. Такая ответственная миссия потребует максимально широкого участия всех структур, обладающих компетенциями в сфере выставочной деятельности. Примечательно, что и сама церемония подписания соглашения прошла на стенде, организованном заявочным комитетом «ЭКСПО-2025» на площадке Петербургского форума», — говорится в сообщении.



Еще одно соглашение в этой сфере было подписано Евгением Куйвашевым с директором фонда «Росконгресс» Александром Стуглевым и председателем правления Ассоциации юристов России Владимиром Груздевым. Достигнутые договоренности имеют многоплановый характер и способствуют дальнейшему укреплению правовой культуры жителей региона, международного имиджа и инвестиционной привлекательности Свердловской области.



Напомним, также на полях ПМЭФ был подписан меморандум о проведении масштабного делового мероприятия в Екатеринбурге уже в 2019 году — Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS). На это мероприятие представителей международного экспертного сообщества сегодня пригласил, выступая на пленарном заседании форума, президент РФ Владимир Путин.

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