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МЧС предупредило об усилении ветра на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. На Среднем Урале объявлено очередное штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«28 мая 2018 года синоптики прогнозируют в Свердловской области усиление ветра до 18 метров в секунду. Информация о неблагоприятных погодных явлениях с рекомендациями по снижению рисков и смягчению последствий возможных происшествий направлена в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры», — говорится в сообщении.



О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».

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