Новости дня

В Екатеринбурге на улице Репина сгорели три иномарки

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. В Екатеринбурге сегодня, 28 мая 2018 года, на улице Репина сгорели три легковых автомобиля иностранного производства.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 02.44 по местному времени.



«На площади 20 кв. м. сгорел автомобиль Cadillac SRX, повреждены автомобили Volkswagen Polo и Volkswagen Touareg. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут», — говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: