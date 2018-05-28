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В Екатеринбурге следователь СК России задержан за попытку мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. Следователь одного из территориальных отделов Следственного комитета России по Свердловской области задержан за попытку мошенничества в размере нескольких миллионов рублей.



Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России, ему и еще двум гражданским лицам предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».



По версии следствия, обвиняемые пытались обманным путем получить от одного из жителей города Екатеринбурга денежную сумму в размере нескольких миллионов рублей под надуманным предлогом непривлечения к ответственности сына этого гражданина.



«В действительности же какого-либо влияния на решение вопроса о привлечении данного молодого человека к уголовной ответственности обвиняемые оказать не могли, поскольку решение данного вопроса находилось в компетенции иного правоохранительного органа», — говорится в сообщении.



Судом в отношении всех трех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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