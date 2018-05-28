Новости дня
В Екатеринбурге следователь СК России задержан за попытку мошенничества
28 май 2018 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. Следователь одного из территориальных отделов Следственного комитета России по Свердловской области задержан за попытку мошенничества в размере нескольких миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России, ему и еще двум гражданским лицам предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
По версии следствия, обвиняемые пытались обманным путем получить от одного из жителей города Екатеринбурга денежную сумму в размере нескольких миллионов рублей под надуманным предлогом непривлечения к ответственности сына этого гражданина.
«В действительности же какого-либо влияния на решение вопроса о привлечении данного молодого человека к уголовной ответственности обвиняемые оказать не могли, поскольку решение данного вопроса находилось в компетенции иного правоохранительного органа», — говорится в сообщении.
Судом в отношении всех трех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России, ему и еще двум гражданским лицам предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
По версии следствия, обвиняемые пытались обманным путем получить от одного из жителей города Екатеринбурга денежную сумму в размере нескольких миллионов рублей под надуманным предлогом непривлечения к ответственности сына этого гражданина.
«В действительности же какого-либо влияния на решение вопроса о привлечении данного молодого человека к уголовной ответственности обвиняемые оказать не могли, поскольку решение данного вопроса находилось в компетенции иного правоохранительного органа», — говорится в сообщении.
Судом в отношении всех трех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге задержан находящийся в розыске подельник Александра Куковякина
- Екатеринбуржец арестован за попытку хищения 1,2 млн рублей у букмекера
- Троих свердловчан обвинили в махинациях с земельными участками в Сысертском районе
- Трех жителей Сухого Лога обвиняют в вымогательстве 1,5 млн рублей у местного фермера
- Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ: Под видом выдачи кредитов аффилированным юридическим лицам из ОАО «Банк ВЕФК» было выведено более 30 млрд. рублей