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«Уральские авиалинии» начисляют бонусы «Крылья» за покупки в интернет-магазинах
25 май 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» начисляет бонусы участникам программы лояльности «Крылья» за покупки в интернет-магазинах. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«Копить бонусы «Крылья» стало ещё проще и удобнее. С 25 мая можно получить бонусы на счёт в программе лояльности «Крылья» за покупки в любимых интернет-магазинах и использовать их на покупку авиабилетов», — рассказали в пресс-службе.
Партнерами выступают популярные интернет-магазины: Yves Rocher, MediaMarkt, Lamoda, Лабиринт.ру, AliExpress и другие.
В честь запуска партнерства до 10 июня 2018 года действуют повышенные начисления у целого ряда магазинов: «Литрес» (до 14 бонусов вместо 10 бонусов за каждые 100 руб., потраченные на покупки); MediaMarkt (до 4,2 бонуса вместо 3 бонусов за каждые 200 руб.); Alltime (2,1 бонуса вместо 1,5 бонуса за каждые 100 руб.); Kupivip (2,2 бонуса вместо 1,6 бонусов за каждые 100 руб.).
Кроме того, до 7 июня начисления действуют в интернет-магазине продуктов питания «Перекресток» (6,5 бонуса вместо 5 бонусов за каждые 100 руб., потраченные на покупки только на территории Москвы) и Yves Rocher (7,5 бонуса вместо 5,7 бонусов за каждые 100 руб.). В Cstore до 21 июня можно получить до 5,2 бонуса вместо 4,5 бонусов за каждые 100 руб.
Подробные условия на сайте www.uralairlines.com. Для начисления бонусов необходимо авторизоваться в личном кабинете программы «Крылья» и перейти в интересующий магазин со страницы официального сайта.
«Копить бонусы «Крылья» стало ещё проще и удобнее. С 25 мая можно получить бонусы на счёт в программе лояльности «Крылья» за покупки в любимых интернет-магазинах и использовать их на покупку авиабилетов», — рассказали в пресс-службе.
Партнерами выступают популярные интернет-магазины: Yves Rocher, MediaMarkt, Lamoda, Лабиринт.ру, AliExpress и другие.
В честь запуска партнерства до 10 июня 2018 года действуют повышенные начисления у целого ряда магазинов: «Литрес» (до 14 бонусов вместо 10 бонусов за каждые 100 руб., потраченные на покупки); MediaMarkt (до 4,2 бонуса вместо 3 бонусов за каждые 200 руб.); Alltime (2,1 бонуса вместо 1,5 бонуса за каждые 100 руб.); Kupivip (2,2 бонуса вместо 1,6 бонусов за каждые 100 руб.).
Кроме того, до 7 июня начисления действуют в интернет-магазине продуктов питания «Перекресток» (6,5 бонуса вместо 5 бонусов за каждые 100 руб., потраченные на покупки только на территории Москвы) и Yves Rocher (7,5 бонуса вместо 5,7 бонусов за каждые 100 руб.). В Cstore до 21 июня можно получить до 5,2 бонуса вместо 4,5 бонусов за каждые 100 руб.
Подробные условия на сайте www.uralairlines.com. Для начисления бонусов необходимо авторизоваться в личном кабинете программы «Крылья» и перейти в интересующий магазин со страницы официального сайта.
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