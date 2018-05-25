Кризис
Татьяна Голикова заявила о безнадежном отставании РФ в цифровизации социальной сферы
25 май 2018 (17:55)
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила, что Россия безнадежно отстала в цифровизации социальной сферы. Об этом сообщает Rambler News Service.
«Цифровизация в социальной сфере. Дело в том, что мы безнадежно в этой части отстали», — сказала она.
«Если с 1 января 2017 года администрирование страховых взносов было передано в налоговую службу, а мы все с вами отлично знаем сервисы, которые предоставляет эта служба, и какие возможности у нее есть с точки зрения изменений форматов получения данных, обработки этих данных, то вторая часть, то, что касается расходов, она не цифровизована, она не дает возможности принимать управленческие решения», — добавила Т. Голикова.
«Цифровизация в социальной сфере. Дело в том, что мы безнадежно в этой части отстали», — сказала она.
«Если с 1 января 2017 года администрирование страховых взносов было передано в налоговую службу, а мы все с вами отлично знаем сервисы, которые предоставляет эта служба, и какие возможности у нее есть с точки зрения изменений форматов получения данных, обработки этих данных, то вторая часть, то, что касается расходов, она не цифровизована, она не дает возможности принимать управленческие решения», — добавила Т. Голикова.
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