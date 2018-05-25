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Суд признал банкротом компанию «Независимость Екатеринбург Ф»
25 май 2018 (17:52)
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Независимость Екатеринбург Ф» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
С иском о банкротстве компании в январе 2018 года обратилось в суд ПАО «Сбербанк России». Как установлено в ходе рассмотрения дела, просроченная задолженность ООО «Независимость Екатеринбург Ф» по кредиту составляет 837 млн 496 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Независимость Екатеринбург Ф» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, сеть автосалонов «Независимость» в Екатеринбурге занимается продажей и техническим обслуживанием автомобилей Volvo, Ford, Peugeot и других марок. Между тем летом 2017 года стало известно о закрытии в уральской столице салона Ford в пер. Базовом, а также Volvo и KIA на ул. Блюхера.
В дальнейшем в отношении нескольких юрлиц сети «Независимость» были возбуждены производства по делу о банкротстве.
С иском о банкротстве компании в январе 2018 года обратилось в суд ПАО «Сбербанк России». Как установлено в ходе рассмотрения дела, просроченная задолженность ООО «Независимость Екатеринбург Ф» по кредиту составляет 837 млн 496 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Независимость Екатеринбург Ф» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, сеть автосалонов «Независимость» в Екатеринбурге занимается продажей и техническим обслуживанием автомобилей Volvo, Ford, Peugeot и других марок. Между тем летом 2017 года стало известно о закрытии в уральской столице салона Ford в пер. Базовом, а также Volvo и KIA на ул. Блюхера.
В дальнейшем в отношении нескольких юрлиц сети «Независимость» были возбуждены производства по делу о банкротстве.
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