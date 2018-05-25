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Суд в Свердловской области оштрафовал «Сантехэлектросервис» за незаконное хранение отходов

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал на 40 тыс. руб. ООО «Сантехэлектросервис» из-за незаконного хранения отходов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Нарушения были выявлены Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой при обследовании земельного участка в поселке Шабровский. Здесь был обнаружен несанкционированный сброс из ассенизаторского транспорта ООО «Сантехэлектросервис» в канализационный колодец отходов. В частности, сюда выгружались осадки из выгребных ям, а также отходы неканализованных объектов водопотребления.



Лицензия на транспортировку отходов IV класса опасности у предприятия отсутствует. После этого в отношении организации было возбуждено административное дело по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения».

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