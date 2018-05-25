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Аэропорт Сочи наградил «Уральские авиалинии» за рост пассажиропотока

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Международный аэропорт Сочи наградил «Уральские авиалинии» по итогам зимнего сезона 2017 года в номинации «Лучшая авиакомпания по динамике пассажиропотока на международных направлениях».



Как сообщает пресс-служба авиакомпании, аэропорт Сочи ежегодно выделяет и награждает лучшие авиакомпании в различных номинациях.



«Маршрутная сеть «Уральских авиалиний» из города Сочи насчитывает более 10 направлений: это как внутренние, так и зарубежные рейсы. В летний сезон авиакомпания планирует выполнять более 100 рейсов в неделю. В расписании регулярно появляются новые маршруты из Сочи, только за последний год авиакомпания ввела в маршрутную сеть перелеты в Тель-Авив, Тбилиси, Красноярск и Москву (аэропорт «Шереметьево»)», ― рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».



Рейтинги пунктуальности и качества сервиса в аэропортах Сочи, Краснодара и Анапы составляются с 2015 года и определяют наиболее пунктуальные и динамично развивающиеся авиакомпании, лучших операторов в сфере торговли и общественного питания, а также партнеров из туристического бизнеса. Итоги конкурса подводила специально созданная комиссия, в состав которой вошли аналитики департаментов авиационной и неавиационной коммерции аэропорта Сочи.

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