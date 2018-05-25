Дайджест

Московский «Локомотив» может купить футболиста «Барселоны»

25 май 2018 (17:18)

Московский «Локомотив» заинтересован в приобретении защитника «Барселоны» Алеиша Видаля. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Sport.es, руководство «железнодорожников» готово заплатить за испанца 7 млн евро.

Отмечается, что каталонский клуб намерен рассмотреть предложения по футболисту начиная с 10 млн евро.

Также на Видаля претендуют «Валенсия», «Севилья» и «Вильярреал».

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