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Московский «Локомотив» может купить футболиста «Барселоны»

Московский «Локомотив» заинтересован в приобретении защитника «Барселоны» Алеиша Видаля. Об этом сообщает «Советский спорт».



По информации Sport.es, руководство «железнодорожников» готово заплатить за испанца 7 млн евро.



Отмечается, что каталонский клуб намерен рассмотреть предложения по футболисту начиная с 10 млн евро.



Также на Видаля претендуют «Валенсия», «Севилья» и «Вильярреал».

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