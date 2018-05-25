Дайджест

В канадском ресторане прогремел взрыв

25 май 2018 (17:18)

В городе Миссиссога в провинции Онтарио в Канаде 15 человек получили ранения после взрыва в ресторане Bombay Bhel, трое из них находятся в критическом состоянии передает телесеть Global News.

Медики отметили, что некоторые из пострадавших получили незначительные ранения.

Также отмечается, что здание, в котором находится ресторан, осталось целым, но на месте происшествия много разбитого стекла.

В данный момент полиция устанавливает, что могло стать причиной взрыва.

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