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В канадском ресторане прогремел взрыв

В городе Миссиссога в провинции Онтарио в Канаде 15 человек получили ранения после взрыва в ресторане Bombay Bhel, трое из них находятся в критическом состоянии передает телесеть Global News.



Медики отметили, что некоторые из пострадавших получили незначительные ранения.



Также отмечается, что здание, в котором находится ресторан, осталось целым, но на месте происшествия много разбитого стекла.



В данный момент полиция устанавливает, что могло стать причиной взрыва.

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