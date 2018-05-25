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Свердловская область заняла 20 место в национальном рейтинге инвестклимата
25 май 2018 (17:12)
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Свердловская область заняла 20 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2018 году. Топ-20 представила сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2018) генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
В прошлом году Свердловская область занимала 33 строчку в рейтинге.
По мнению авторов рейтинга, лучше всего с инвестклиматом в 2018 году обстоит ситуация в Тюменской области. В прошлом году регион занимал шестую строчку рейтинга.
В прошлом году Свердловская область занимала 33 строчку в рейтинге.
По мнению авторов рейтинга, лучше всего с инвестклиматом в 2018 году обстоит ситуация в Тюменской области. В прошлом году регион занимал шестую строчку рейтинга.
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