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Свердловская область заняла 20 место в национальном рейтинге инвестклимата

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Свердловская область заняла 20 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2018 году. Топ-20 представила сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ 2018) генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.



В прошлом году Свердловская область занимала 33 строчку в рейтинге.



По мнению авторов рейтинга, лучше всего с инвестклиматом в 2018 году обстоит ситуация в Тюменской области. В прошлом году регион занимал шестую строчку рейтинга.

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