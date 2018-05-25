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Суд взыскал с РЖД 200 тыс. руб. за травмирование ребенка под Красноуфимском

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. С ОАО «РЖД» по решению суда взыскано 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за травмирование ребенка, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Инцидент произошел в июле 2017 года в районе пикета № 3 перегона «Зюрзя — Красноуфимск». Вблизи железнодорожных путей машинист грузового состава применил экстренное торможение, чтобы не сбить ребенка. Несовершеннолетнего отбросило воздушной волной на насыпь. Здоровью ребенка был нанесен тяжкий вред. После выписки из больницы ему было рекомендовано в течение полугода медикаментозное лечение, определенный режим и питание.



Его родители подали иск в отношении ОАО «РЖД» в Красноуфимский районный суд с требованием взыскать в качестве компенсации морального вреда в пользу ребенка 1 млн руб. и еще 500 тыс. руб. — отцу и матери мальчика.



«В обосновании иска они указали, что после травмы их сын долгое время находился на лечении, медицинские манипуляции приносили ему физические страдания, сегодняшнее состояние ребенка также нестабильно, ему предстоит операция, а сами родители претерпели из-за всего этого сильные нравственные страдания», — говорится в сообщении.



Районный суд снизил общий размер компенсации в 15 раз — до 100 тыс. руб. Истцы обжаловали это решение в Свердловском облсуде. Вышестоящая инстанция посчитала, что в действиях малолетнего ребенка нет грубой неосторожности, так как он «не может способствовать возникновению или увеличению вреда умышленно или по грубой неосторожности». Суд апелляционной инстанции, приняв во внимание характер и тяжесть полученной мальчиком травмы, степень перенесенных им страданий, счел необходимым увеличить размер компенсации морального вреда до 200 тыс. руб. Родителям в выплате компенсации отказано.

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