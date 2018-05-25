«ПИКовые» риски

ГК «ПИК» в мае официально презентовала свой первый проект в Екатеринбурге — жилой комплекс «Космонавтов, 11». Это первая очередь застройки бывшей территории завода «Уралпластик» в Завокзальном микрорайоне. Девелопер планирует вложить в освоение всего участка 15 млрд руб. Предполагается построить 300 тыс. кв. м. Между тем перспективы экспансии крупного федерального застройщика на екатеринбургский рынок выглядят неоднозначно из-за целого комплекса серьезных рисков.Главная проблема — высокая конкуренция со стороны региональных игроков. Изначально предполагалось, что ГК «ПИК», имея серьезные финансовые ресурсы, будет проводить ценовой демпинг, который позволит компании агрессивно закрепиться на екатеринбургском рынке. Однако эти ожидания не оправдались. Стоимость квартир в ЖК «Космонавтов, 11» практически не отличается от средних цен в городе.Согласно информации, опубликованной на официальном сайте проекта, самая дешевая студия площадью 20,2 кв. м. стоит 1 млн 343 тыс. руб. (66,5 тыс. руб. за кв. м.), однокомнатная квартира площадью 36,5 кв. м. — 2 млн 307 тыс. руб. (63,2 тыс. руб. за кв.м.), двухкомнатная площадью 50,8 кв. м. — 3 млн 023 тыс. руб. (59,5 тыс. руб. за кв. м.).Для сравнения, средняя цена жилья на первичном рынке Екатеринбурга в настоящее время составляет 63-64 тыс. руб. за кв. м., на вторичном — 68 тыс. руб. (данные Уральской палаты недвижимости).Отметим, что реализация проекта ГК «ПИК» находится на стадии котлована. Покупатели первой очереди смогут заехать в свои квартиры только во второй половине 2020 года. В этой связи заявленная стоимость жилья в ЖК «Космонавтов, 11» кажется завышенной.Качество проекта также вызывает большие вопросы. ГК «ПИК» неоднократно критиковали за спорные архитектурные решения. В декабре 2017 года вице-мэр Екатеринбурга по вопросам капитального строительства Алексей Белышев рассказал, что проект застройки бывшей территории «Уралпластика» не соответствует облику города.«Завокзальный микрорайон имеет большой потенциал для развития. Мы не согласны с упрощенной архитектурой этого проекта, которая не красит облик города. Конечно, есть формальные требования градостроительного кодекса, которые застройщик выполняет. Однако с нынешним проектом на рынке они не покажут ничего нового. То, что они уступают ведущим застройщикам Екатеринбурга в архитектурных решениях, — однозначно», — рассказал Алексей Белышев.В ходе презентации ЖК «Космонавтов, 11» чиновники администрации города сообщили, что разногласия с ГК «ПИК» удалось преодолеть. Какие конкретно изменения были внесены в проект после двусторонних консультаций — неизвестно. Есть большие сомнения, что застройщик за короткий период времени смог кардинально переработать проект.Ранее с критикой на проект застройки бывшей территории «Уралпластика» обрушился глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев.«Меня пугает идея «ПИК» строить панельное жилье в центре города. Это шаг назад. Я бы как горожанин не хотел крупнопанельного домостроения в центре, мы на нем выросли. И думаю, наши люди этого не заслужили», — заявил Валерий Ананьев.Еще одной проблемой может стать высокая себестоимость строительства. Застройщик пока не имеет в Екатеринбурге собственной производственной базы. Поэтому ей придется нести дополнительные расходы на покупку и транспортировку строительных материалов. Кроме того, компания будет тратить серьезные средства на редевелопмент крупной промышленной территории и строительство сопутствующей инфраструктуры.Все это может повлиять на рентабельность и окупаемость этого проекта, а, следовательно, на дальнейшие планы застройщика по освоению данной территории. Если риски не будут нивелированы, экспансия рискует оказаться недолгой и убыточной.