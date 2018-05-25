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Екатеринбургская таможня задержала партию одежды из Китая почти на 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Екатеринбургская таможня задержала партию рубашек-поло, ввозимых из Китая, сообщает пресс-служба ведомства.



Общий вес товара составила 475 кг, суммарная стоимость — 450 тыс. руб.



«В ходе документального контроля выяснилось, что маркировка, указанная в декларации на товар, не соответствует сведениям, заявленным в сертификате соответствия. А значит, не может служить документом, подтверждающим качество и безопасность товара», — указывается в сообщении.



Компания-импортер таким образом нарушила требования к соблюдению запретов и ограничений, установленных техническим регламентом Таможенного союза. Декларанту направлен запрос о предоставлении дополнительных документов, подтверждающих достоверность заявленных таможенному органу сведений о ввезенном товаре.



В отношении компании возбуждено административное дело по части 3 статьи 16.2 КоАП РФ за предоставление недостоверных сведений о товарах. Компании грозит штраф от 50 тыс. до 300 тыс. руб.



Всего в текущем году Екатеринбургской таможней по данной статье возбуждено 9 дел об административных правонарушениях: 3 из них еще находятся на рассмотрении в судебных инстанциях, а по 6 административным делам вынесены наказания в виде штрафов на сумму 309 тыс. руб.

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