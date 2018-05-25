Новости дня
Екатеринбургская таможня задержала партию одежды из Китая почти на 500 тыс. рублей
25 май 2018 (16:17)
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Екатеринбургская таможня задержала партию рубашек-поло, ввозимых из Китая, сообщает пресс-служба ведомства.
Общий вес товара составила 475 кг, суммарная стоимость — 450 тыс. руб.
«В ходе документального контроля выяснилось, что маркировка, указанная в декларации на товар, не соответствует сведениям, заявленным в сертификате соответствия. А значит, не может служить документом, подтверждающим качество и безопасность товара», — указывается в сообщении.
Компания-импортер таким образом нарушила требования к соблюдению запретов и ограничений, установленных техническим регламентом Таможенного союза. Декларанту направлен запрос о предоставлении дополнительных документов, подтверждающих достоверность заявленных таможенному органу сведений о ввезенном товаре.
В отношении компании возбуждено административное дело по части 3 статьи 16.2 КоАП РФ за предоставление недостоверных сведений о товарах. Компании грозит штраф от 50 тыс. до 300 тыс. руб.
Всего в текущем году Екатеринбургской таможней по данной статье возбуждено 9 дел об административных правонарушениях: 3 из них еще находятся на рассмотрении в судебных инстанциях, а по 6 административным делам вынесены наказания в виде штрафов на сумму 309 тыс. руб.
Общий вес товара составила 475 кг, суммарная стоимость — 450 тыс. руб.
«В ходе документального контроля выяснилось, что маркировка, указанная в декларации на товар, не соответствует сведениям, заявленным в сертификате соответствия. А значит, не может служить документом, подтверждающим качество и безопасность товара», — указывается в сообщении.
Компания-импортер таким образом нарушила требования к соблюдению запретов и ограничений, установленных техническим регламентом Таможенного союза. Декларанту направлен запрос о предоставлении дополнительных документов, подтверждающих достоверность заявленных таможенному органу сведений о ввезенном товаре.
В отношении компании возбуждено административное дело по части 3 статьи 16.2 КоАП РФ за предоставление недостоверных сведений о товарах. Компании грозит штраф от 50 тыс. до 300 тыс. руб.
Всего в текущем году Екатеринбургской таможней по данной статье возбуждено 9 дел об административных правонарушениях: 3 из них еще находятся на рассмотрении в судебных инстанциях, а по 6 административным делам вынесены наказания в виде штрафов на сумму 309 тыс. руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Екатеринбургская таможня задержала партию контрафактных игрушек Baby Paradise
- Екатеринбургская таможня задержала партию контрафактных игрушек Baby Paradise
- Екатеринбургская таможня задержала контрафактные игрушки на 2 млн рублей
- Екатеринбургская таможня задержала 57 тыс. бутылок контрафактных Schweppes и Dr. Pepper
- Почти 70 млн рублей штрафов взыскала Екатеринбургская таможня в 2012 году