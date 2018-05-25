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GMIS-2019 пройдет в Екатеринбурге на площадке «Иннопрома»

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Стороны, задействованные в проведении Глобального саммита производства и индустриализации (GMIS), который пройдет на площадке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, определили конкретные шаги по подготовке к данному международному мероприятию. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.



Соответствующее соглашение 25 мая на полях Петербургского международного экономического форума-2018 подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представитель компании-учредителя саммита «Глобал Мануфэкчуринг Организэйшн Лимитед» (GMOL) Бадр Аль-Олама, заместитель директора ООН по промышленному развитию Хироши Кинийоши, а также директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.



В подписанном меморандуме отражены все необходимые организационные шаги — от приглашения участников и подготовки площадки до формирования деловой программы, а также закреплены ответственные стороны.



Напомним, вопрос о месте проведения второго GMIS был окончательно решен в ноябре прошлого года в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты российской делегации, в состав которой вошел губернатор Евгений Куйвашев. Первый саммит прошел в марте 2017 года в Абу-Даби по инициативе ЮНИДО (специализированного учреждения ООН по промышленному развитию) и при поддержке правительства ОАЭ.



По словам Е. Куйвашева, синхронизация проведения двух крупных международных форумов — «Иннопрома» и GMIS — позволит на единой дискуссионной платформе объединить ключевых экспертов, чтобы выработать оптимальные подходы к решению общих задач в области индустриального развития.

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