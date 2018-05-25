Дайджест
Продюсер Харви Вайнштейн решил сдаться полиции
25 май 2018 (14:08)
Американский продюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в многочисленных сексуальных домогательствах, но отрицавший это, решил сдаться полиции. Он заявится в правоохранительные органы в пятницу. Об этом сообщает The New York Times.
Ожидается, что кинематографисту предъявят официальные обвинения. Его адвокат отказался от комментариев.
О домогательствах Вайнштейна заявили более 70 женщин, ему грозят уголовные дела по меньшей мере из-за двух случаев. Одно связано с актрисой Люсией Эванс, которая утверждает, что продюсер принудил ее к оральному сексу. Другое — с ее коллегой Пас де ла Уэрта, заявлявшей, что кинематографист изнасиловал ее.
Ожидается, что кинематографисту предъявят официальные обвинения. Его адвокат отказался от комментариев.
О домогательствах Вайнштейна заявили более 70 женщин, ему грозят уголовные дела по меньшей мере из-за двух случаев. Одно связано с актрисой Люсией Эванс, которая утверждает, что продюсер принудил ее к оральному сексу. Другое — с ее коллегой Пас де ла Уэрта, заявлявшей, что кинематографист изнасиловал ее.
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