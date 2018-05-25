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Россию обвинили в создании опасного вируса

Агенты ФБР считают российское правительство причастным к организации мощной ботнет-атаки с помощью вируса VPNFilter. Об этом сообщает The Daily Beast.



Сложная вредоносная программа VPNFilter поражала сетевую аппаратуру — роутеры и накопители производства Linksys, MikroTik, NETGEAR и TP-Link. Она способна установить полный контроль над устройством, включая возможность вывести его из строя. В мае вирус активизировался и заразил 500 тыс. устройств.



В ФБР производство алгоритма связали с деятельностью хакерской группировки Fancy Bear, которую американские спецслужбы считают основным инструментом российской разведки в виртуальном пространстве.



Американские спецслужбы установили контроль над ключевым сервером в глобальном ботнете, состоящем из полумиллиона взломанных устройств. Агенты готовятся в ближайшее время составить список жертв киберпреступления.

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