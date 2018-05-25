Дайджест
В Израиле заключенный спрятал в себе шесть мобильных телефонов
25 май 2018 (14:07)
Из кишечника мужчины, который пытался перелезть через стену, окружающую израильский город Иерусалим, извлекли шесть мобильных телефонов. Об этом сообщает Jewish Press.
Нарушитель пытался преодолеть стену со вторника, 22 мая. Сотрудники пограничной полиции заметили его, допросили и отпустили. Через день он вернулся, снова полез на стену и столкнулся с теми же пограничниками. На этот раз его отправили в тюрьму.
Мобильные телефоны были найдены во время обыска, которому подвергаются при поступлении в тюрьму все арестанты. В пограничной полиции полагают, что нарушитель с самого начала рассчитывал, что его арестуют и отправят в тюрьму, чтобы раздать телефоны другим заключенным.
Нарушитель пытался преодолеть стену со вторника, 22 мая. Сотрудники пограничной полиции заметили его, допросили и отпустили. Через день он вернулся, снова полез на стену и столкнулся с теми же пограничниками. На этот раз его отправили в тюрьму.
Мобильные телефоны были найдены во время обыска, которому подвергаются при поступлении в тюрьму все арестанты. В пограничной полиции полагают, что нарушитель с самого начала рассчитывал, что его арестуют и отправят в тюрьму, чтобы раздать телефоны другим заключенным.
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