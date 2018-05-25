Дайджест
Абоненты «МегаФона» на Урале активно изучают английский язык
25 май 2018 (14:07)
Активней всех на Урале к встрече иностранцев во время мировых соревнований по футболу готовятся свердловчане, тюменцы и югорчане. Жители этих регионов бьют рекорды по изучению английского языка. Где живут будущие полиглоты, связисты выяснили с помощью сервиса «МегаФон.АнглийскийЯзык».
Почти 50 тыс. иностранных туристов посетят Екатеринбург. Не меньше болельщиков приедут из ближайших регионов. Многие из них настроены на общение и «подтягивают» свой английский, используя интерактивные приложения.
Первое место по количеству желающих поговорить на языке Шекспира заняла Тюменская область. Всего на 10% меньше любителей small-talk звонят из Югры. Екатеринбургские хозяева турнира делят третье место по лингво-активности с жителями Ямала. Кроме того, в столице Урала живет один из рекордсменов по использованию «МегаФон.АнглийскийЯзык» — за прошедший год он совершил порядка ста звонков на номер 0345 и вошел в тройку самых активных пользователей приложения в регионе. Совсем немного им уступают Челябинская, Кировская области и Пермский край.
«Для спорта и общения нет границ, убедиться в этом может каждый россиянин. Сервис «МегаФон.АнглийскийЯзык» отлично помогает снять языковой барьер. За несколько звонков по 113 секунд — именно столько в среднем длится беседа — можно отработать навык короткого разговора. После этого нашим пользователям проще общаться с иностранцами в реальной жизни», — отметил директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.
Почти 50 тыс. иностранных туристов посетят Екатеринбург. Не меньше болельщиков приедут из ближайших регионов. Многие из них настроены на общение и «подтягивают» свой английский, используя интерактивные приложения.
Первое место по количеству желающих поговорить на языке Шекспира заняла Тюменская область. Всего на 10% меньше любителей small-talk звонят из Югры. Екатеринбургские хозяева турнира делят третье место по лингво-активности с жителями Ямала. Кроме того, в столице Урала живет один из рекордсменов по использованию «МегаФон.АнглийскийЯзык» — за прошедший год он совершил порядка ста звонков на номер 0345 и вошел в тройку самых активных пользователей приложения в регионе. Совсем немного им уступают Челябинская, Кировская области и Пермский край.
«Для спорта и общения нет границ, убедиться в этом может каждый россиянин. Сервис «МегаФон.АнглийскийЯзык» отлично помогает снять языковой барьер. За несколько звонков по 113 секунд — именно столько в среднем длится беседа — можно отработать навык короткого разговора. После этого нашим пользователям проще общаться с иностранцами в реальной жизни», — отметил директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.
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