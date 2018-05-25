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Абоненты «МегаФона» на Урале активно изучают английский язык

Активней всех на Урале к встрече иностранцев во время мировых соревнований по футболу готовятся свердловчане, тюменцы и югорчане. Жители этих регионов бьют рекорды по изучению английского языка. Где живут будущие полиглоты, связисты выяснили с помощью сервиса «МегаФон.АнглийскийЯзык».



Почти 50 тыс. иностранных туристов посетят Екатеринбург. Не меньше болельщиков приедут из ближайших регионов. Многие из них настроены на общение и «подтягивают» свой английский, используя интерактивные приложения.



Первое место по количеству желающих поговорить на языке Шекспира заняла Тюменская область. Всего на 10% меньше любителей small-talk звонят из Югры. Екатеринбургские хозяева турнира делят третье место по лингво-активности с жителями Ямала. Кроме того, в столице Урала живет один из рекордсменов по использованию «МегаФон.АнглийскийЯзык» — за прошедший год он совершил порядка ста звонков на номер 0345 и вошел в тройку самых активных пользователей приложения в регионе. Совсем немного им уступают Челябинская, Кировская области и Пермский край.



«Для спорта и общения нет границ, убедиться в этом может каждый россиянин. Сервис «МегаФон.АнглийскийЯзык» отлично помогает снять языковой барьер. За несколько звонков по 113 секунд — именно столько в среднем длится беседа — можно отработать навык короткого разговора. После этого нашим пользователям проще общаться с иностранцами в реальной жизни», — отметил директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

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