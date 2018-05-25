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Официальный курс доллара США вырос на 26 коп., евро — на 11 коп.

25 май 2018 (14:47)

УрБК, Москва, 25.05.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 мая 2018 года. Курс долл. США вырос на 26 коп., до 61,67 руб., евро — на 11 коп., до 72,12 руб.

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