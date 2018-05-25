Новости дня

Mercedes отзывает в РФ 4,7 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности

УрБК, Москва, 25.05.2018. АО «Мерседес-Бенц РУС», являющееся официальным представителем Mercedes на российском рынке, отзывает 4 тыс. 794 транспортных средств марки Mercedes-Benz V-Klasse / VITO (447) , реализованные с 2014 по 2017 год. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.



«Причиной отзыва автомобилей является возможное необоснованное срабатывание подушки безопасности водителя. При недостаточном заземлении рулевой колонки и одновременном повреждении токопроводящих дорожек внутри кассеты витых пружин в блоке подрулевых переключателей подушка безопасности водителя может сработать из-за электростатического разряда. О повреждении данных токопроводящих дорожек водителю заранее сообщается путем предупреждающего сообщения на панели приборов, а также с помощью контрольной лампы подушки безопасности. Существует риск травмирования водителя», — говорится в сообщении.



На транспортных средствах будет дооборудован рулевой вал электрической перемычкой и проверено предохранительное кольцо электронного модуля рулевой колонки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: