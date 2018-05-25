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Группа ЧТПЗ и Минэкономразвития подписали соглашение о намерениях сотрудничества в сфере повышения производительности труда
25 май 2018 (13:21)
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. В рамках работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) Группа ЧТПЗ и Минэкономразвития подписали соглашение о намерениях сотрудничества в рамках реализации приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в субъектах РФ.
Документ подписали министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.
«Соглашение станет основой для обмена информацией и опытом Группы ЧТПЗ с Минэкономразвития на предприятиях-участниках региональных программ, апробации эффективных решений в сфере оптимизации производства и бизнес-процессов, эффективной системы труда и мотивации сотрудников», — сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.
В целях реализации соглашения стороны будут организовывать совместные рабочие встречи, обучающие экскурсии, форумы, стажировки и обучения, оказывать консультационную поддержку, обмениваться информацией, привлекать экспертов.
«Группа ЧТПЗ добилась значимых успехов в образовательной сфере, подготовке кадров и наставничестве. Это важный фундамент для повышения производительности труда. Опыт компании по этим направлениям востребован и организаторами, и участниками программы», — прокомментировал министр экономического развития России Максим Орешкин.
«Подписанное соглашение направлено на поиск совместных решений в рамках сотрудничества компании с Минэкономразвития. Мы рады, что прогрессивный опыт Группы ЧТПЗ в подготовке компетентных кадров по дуальной модели обучения, а также выстраивание эффективной системы образовательного процесса высоко оценены на федеральном уровне и признаны стать основой для тиражирования практико-ориентированной модели обучения в России», — отметил председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.
Группа ЧТПЗ с 2011 года готовит кадры в рамках программы «Будущее Белой металлургии» и является лидером дуального образования в России. За шесть лет действия проекта Образовательный центр ЧТПЗ подготовил более 545 квалифицированных рабочих.
Документ подписали министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.
«Соглашение станет основой для обмена информацией и опытом Группы ЧТПЗ с Минэкономразвития на предприятиях-участниках региональных программ, апробации эффективных решений в сфере оптимизации производства и бизнес-процессов, эффективной системы труда и мотивации сотрудников», — сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ.
В целях реализации соглашения стороны будут организовывать совместные рабочие встречи, обучающие экскурсии, форумы, стажировки и обучения, оказывать консультационную поддержку, обмениваться информацией, привлекать экспертов.
«Группа ЧТПЗ добилась значимых успехов в образовательной сфере, подготовке кадров и наставничестве. Это важный фундамент для повышения производительности труда. Опыт компании по этим направлениям востребован и организаторами, и участниками программы», — прокомментировал министр экономического развития России Максим Орешкин.
«Подписанное соглашение направлено на поиск совместных решений в рамках сотрудничества компании с Минэкономразвития. Мы рады, что прогрессивный опыт Группы ЧТПЗ в подготовке компетентных кадров по дуальной модели обучения, а также выстраивание эффективной системы образовательного процесса высоко оценены на федеральном уровне и признаны стать основой для тиражирования практико-ориентированной модели обучения в России», — отметил председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.
Группа ЧТПЗ с 2011 года готовит кадры в рамках программы «Будущее Белой металлургии» и является лидером дуального образования в России. За шесть лет действия проекта Образовательный центр ЧТПЗ подготовил более 545 квалифицированных рабочих.
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