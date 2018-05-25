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В Екатеринбурге 25 мая пройдут централизованные испытания трубопроводов от Свердловской ТЭЦ

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. В ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании 25 мая 2018 года проведут централизованные гидравлические испытания трубопроводов от Свердловской ТЭЦ в Орджоникидзевском районе. Об этом сообщает пресс-служба АО «ЕТК».



С 9.00 до 17.00 25 мая в зоне Свердловской ТЭЦ (сетевой район «Градмаш», ул. Машиностроителей — Донбасская — Победы) пройдут гидравлические испытания обратных магистральных и разводящих трубопроводов с ограничения подачи ГВС потребителям.



До начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 С и восстановлена после их окончания.



«На период опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо произвести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами. Владельцам складских и подвальных помещений с материальными ценностями необходимо принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в период испытаний. Автовладельцам рекомендуется не оставлять автомобильный транспорт в охранных зонах теплотрасс», — сообщили в пресс-службе.



По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы.

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