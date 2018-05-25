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ММК получил престижную международную награду в сфере энергоменеджмента

УрБК, Магнитогорск, 25.05.2018. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получил престижную международную награду за «Выдающиесядостижения в сфере энергетического менеджмента — 2018» от Межминистерской конференции по чистой энергии (Clean Energy Ministerial, или CEM). Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«Этот авторитетный мировой форум создан с целью продвижения инициатив и программ в сфере экологически чистой энергии. Независимое жюри, состоящее из международных экспертов, выбрало лишь три организации по всему миру, которые были удостоены данной высокой награды за усилия в области энергетического менеджмента. Церемония награждения победителей наряду с ежегодным заседанием CEM прошла в Копенгагене 24 мая 2018 года», — говорится в сообщении.



«Магнитогорский металлургический комбинат традиционно уделяет особое внимание повышению энергоэффективности. В 2016 году компания утвердила Энергетическую политику, реализуемую в настоящее время в соответствии со стратегической целью по сокращению себестоимости продукции за счет снижения затрат на энергоресурсы. Мероприятия, осуществляемые в рамках данной корпоративной политики, призваны обеспечить повышение эффективности управления, рост мотивации и вовлеченности персонала, а также внедрение передовых технологий. Получение ведущей международной награды в сфере энергетического менеджмента является честью для ММК и свидетельствует о приверженности компании лучшим мировым практикам в этой области, включая международный стандарт ISO 50001», — заявил генеральный директор ММК Павел Шиляев.



Награда за «Выдающиеся достижения в сфере энергетического менеджмента» является одной из премий, вручаемых за лидерство в области энергетического менеджмента. Контроль над процессом отбора кандидатов осуществляет Рабочая группа CEM по энергетическому менеджменту, в которую входят представители Австралии, Аргентины, Германии, Дании, Европейской комиссии, Индии, Индонезии, Канады, Китая, Мексики, ОАЭ, Саудовской Аравии, США, Финляндии, Чили, Швеции ЮАР, Южной Кореи и Японии.



Для участия в конкурсе ММК представил подробное описание своего опыта применения стандарта ISO 50001 и достигнутых с его помощью результатов. Эта презентация доступна на веб-сайте CEM и может стать источником вдохновения и руководством к действию для других организаций, заинтересованных в существенной и устойчивой экономии энергоресурсов и затрат.



В представленном кейсе MMK описывает основные аспекты системы своего энергетического менеджмента, сертифицированной в соответствии со стандартом ISO 50001, выделяя следующие достижения: повышение энергоэффективности на 8,1% за три года; снижение энергетических затрат на 38 млн 596 тыс. долл. США за три года (примерно 13 млн долл. США в год); сокращение выбросов диоксида углерода на 698 тыс. 186 т.; экономия энергоресурсов на 4,4% в 2015 году, 1,9 % в 2016 году и 1,8% в 2017 году; сжатого воздуха — 11,7%; чистой воды — 7,9%.

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