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В УрФО в I квартале 2018 года доля жалоб на кредитные организации составила 58%
25 май 2018 (12:05)
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Более 50% всех жалоб россиян, которые поступают в Банк России, приходятся на кредитные организации. Об этом рассказал УрБК руководитель ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.
«По итогам 2017 года в России чуть более 50% всех жалоб приходится на кредитные организации, 35% — на страховые компании. Остальные 14-15% — это жалобы на все остальные финансовые рынки вместе взятые (на микрофинансовые организации, профучастников рынка, НПФ, ПИФы, кредитные кооперативы и другие). По сути, эта статистика отражает массовость самих финансовых секторов», — заявил М. Мамута.
Представитель ЦБ сообщил, что в УрФО в I квартале 2018 года доля жалоб на кредитные организации составила 58%. На страховые компании — 30%.
Подробнее читайте в интервью Михаила Мамуты ИАА «УралБизнесКонсалтинг».
«По итогам 2017 года в России чуть более 50% всех жалоб приходится на кредитные организации, 35% — на страховые компании. Остальные 14-15% — это жалобы на все остальные финансовые рынки вместе взятые (на микрофинансовые организации, профучастников рынка, НПФ, ПИФы, кредитные кооперативы и другие). По сути, эта статистика отражает массовость самих финансовых секторов», — заявил М. Мамута.
Представитель ЦБ сообщил, что в УрФО в I квартале 2018 года доля жалоб на кредитные организации составила 58%. На страховые компании — 30%.
Подробнее читайте в интервью Михаила Мамуты ИАА «УралБизнесКонсалтинг».
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