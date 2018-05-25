Кризис

Олег Дерипаска вышел из совета директоров ОК «Русал»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска покинул совет директоров «Русала», в котором он состоял в качестве неисполнительного директора. Соответствующее решение было принято «в целях содействия усилиям по защите интересов компании и ее акционеров после введения санкций США», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на официальное заявление ОК «Русал».



«Господин Дерипаска подтвердил, что у него нет никаких разногласий с советом директоров, и нет других поводов для его отставки, о которых надо уведомить акционеров. Совет директоров хотел бы выразить признательность господину Дерипаске за его вклад», — заявили в ОК «Русал». Решение об отставке российского бизнесмена вступает в силу с сегодняшнего дня.



Отметим, что накануне топ-менеджмент ОК «Русал», включая генерального директора Александру Бурико, подал в отставку.



ОК «Русал» и другие активы Олега Дерипаски попали под санкции Минфина США с 6 апреля 2018 года. Позднее американские власти заявили о готовности снять санкции с компаний, если бизнесмен перестанет их контролировать.

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