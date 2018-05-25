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Депутаты ЕГД приняли план развития Екатеринбурга до 2030 года без обсуждения

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Депутаты Екатеринбургской городской думы приняли стратегический план развития города на период до 2030 года без обсуждения.



Проект документа народным избранникам представил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. После его доклада депутат Александр Косинцев предложил принять документ без обсуждения.



«Об этом документе до этого очень много говорили и проговаривали», — сказал А. Косинцев.



Стратегический план развития Екатеринбурга состоит из нескольких программ, в которых прописана тактика по застройке города, развитию транспортной инфраструктуры, гостиничного бизнеса и так далее. В частности, в программе «Город, удобный для автомобилистов» предлагается проектировать улицы таким образом, чтобы ограничивать к ним доступ автомобилей.

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