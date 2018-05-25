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Екатеринбургская гордума утвердила поправки об отмене выборов главы города

25 май 2018 (11:15)

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за принятие поправок в Устав города об отмене прямых выборов председателя ЕГД — главы Екатеринбурга.

Согласно нововведениям, руководитель муниципалитета будет назначаться на конкурсной основе. Также в этой должности будут совмещены функции главы администрации города.

Ранее эти поправки стали причиной досрочной отставки Евгения Ройзмана с поста председателя ЕГД — главы Екатеринбурга.

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