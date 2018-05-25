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В Екатеринбурге согласовали сроки сдачи нового выезда из района Академический
25 май 2018 (11:04)
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Власти Екатеринбурга 24 мая 2018 года согласовали с подрядчиками сроки окончания работ и сдачи в эксплуатацию нового дорожного объекта, который соединит район Академический и микрорайон УНЦ (Уральский научный центр). Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.
Строящийся дорожный отрезок протяженностью более 2,5 км будет широким (по три полосы в каждом направлении), благоустроенным и функциональным. Он обеспечит еще один выезд из района Академический в юго-западном направлении и частично разгрузит от транспортных потоков соседние магистральные улицы Вильгельма де Геннина и Краснолесья.
Также в этом году будут завершены проектные работы по обустройству проезжей части улицы Чкалова на отрезке от ул. Краснолесья до ул. Академика Вонсовского. После утверждения проекта, в 2019 году дорожные строители смогут начать прокладку этого участка.
Также в 2019 году планируется продолжить магистральную улицу Краснолесья до ул. Суходольской, соединив тем самым Академический и Широкую речку. Проектное решение по этому участку уже готово, и в настоящее время на его оси в направлении Широкой речки ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций.
На этом развитие дорожно-транспортной инфраструктуры на стыке Ленинского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга не закончится. Так, в ближайшее время застройщики района Академический приступят к продлению ул. Вильгельма де Геннина в новый жилой квартал, расположенный за рекой Патрушихой. А проезжая часть ул. Амундсена будет прокладываться дальше для соединения с ЕКАД (Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой). Все эти планы муниципалитет уральской столицы планирует реализовать на практике в течении ближайших 2-3 лет.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
Строящийся дорожный отрезок протяженностью более 2,5 км будет широким (по три полосы в каждом направлении), благоустроенным и функциональным. Он обеспечит еще один выезд из района Академический в юго-западном направлении и частично разгрузит от транспортных потоков соседние магистральные улицы Вильгельма де Геннина и Краснолесья.
Также в этом году будут завершены проектные работы по обустройству проезжей части улицы Чкалова на отрезке от ул. Краснолесья до ул. Академика Вонсовского. После утверждения проекта, в 2019 году дорожные строители смогут начать прокладку этого участка.
Также в 2019 году планируется продолжить магистральную улицу Краснолесья до ул. Суходольской, соединив тем самым Академический и Широкую речку. Проектное решение по этому участку уже готово, и в настоящее время на его оси в направлении Широкой речки ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций.
На этом развитие дорожно-транспортной инфраструктуры на стыке Ленинского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга не закончится. Так, в ближайшее время застройщики района Академический приступят к продлению ул. Вильгельма де Геннина в новый жилой квартал, расположенный за рекой Патрушихой. А проезжая часть ул. Амундсена будет прокладываться дальше для соединения с ЕКАД (Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой). Все эти планы муниципалитет уральской столицы планирует реализовать на практике в течении ближайших 2-3 лет.
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
пр. Академика Сахарова, 57.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org
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