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В Полевском на площади 450 кв. метров сгорел цех по производству пластиковых окон
25 май 2018 (10:24)
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. В Полевском ночью 25 мая 2018 года сгорел цех по производству пластиковых окон на улице Калинина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сигнал о возгорании поступил спасателям в 01.40 по местному времени. Общая площадь пожара составила 450 кв. м. Производственное помещение полностью выгорело.
Открытое горение было ликвидировано около 05.00. К 07.00 пожару был дан отбой.
Сигнал о возгорании поступил спасателям в 01.40 по местному времени. Общая площадь пожара составила 450 кв. м. Производственное помещение полностью выгорело.
Открытое горение было ликвидировано около 05.00. К 07.00 пожару был дан отбой.
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