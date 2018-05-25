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В Екатеринбурге объявлен конкурс на строительство телебашни высотой 236 метров
25 май 2018 (10:04)
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. В Екатеринбурге планируют построить новую телебашню к концу 2020 года, следует из конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок.
Согласно конкурсной документации, заказчиком работ выступает федеральное государственное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Торги пройдут 18 июня 2018 года.
Высота новой телебашни составит 236 метров, на ее строительство планируют потратить 494 млн руб. Объект будет располагаться на окраине города, на проспекте Космонавтов.
Завершить строительство подрядчиков обяжут к 21 декабря 2020 года, но возможно и досрочное выполнение работ.
Напомним, что в марте 2018 года в Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню в центре города. Власти заявляли, что она не пригодна для трансляции телесигнала и что вместо нее нужно строить новую.
Согласно конкурсной документации, заказчиком работ выступает федеральное государственное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Торги пройдут 18 июня 2018 года.
Высота новой телебашни составит 236 метров, на ее строительство планируют потратить 494 млн руб. Объект будет располагаться на окраине города, на проспекте Космонавтов.
Завершить строительство подрядчиков обяжут к 21 декабря 2020 года, но возможно и досрочное выполнение работ.
Напомним, что в марте 2018 года в Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню в центре города. Власти заявляли, что она не пригодна для трансляции телесигнала и что вместо нее нужно строить новую.
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