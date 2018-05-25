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В Тугулыме судебные приставы арестовали у компании-перевозчика пять автобусов за долги по зарплате и налогам
25 май 2018 (09:43)
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. В Тугулымском городском округе судебные приставы арестовали пять автобусов и четыре автомобиля у компании-перевозчика за долги по зарплате и налогам. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
По данным УФССП Свердловской области, общая сумма задолженности предприятия составила 1,7 млн руб., из них 600 тыс. руб. — по зарплате.
«Судебными приставами был предпринят полный комплекс мер, побуждающих компанию к исполнению судебного решения, включая арест счетов — ежемесячно со счетов компании списывались денежные средства в оплату долга по зарплате», ― прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В настоящий момент сумма долга предприятия по зарплате сократилась до 150 тыс. руб.
В рамках сводного исполнительного производства судебные приставы-исполнители арестовали два автобуса Kia Granbird, два автобуса «ПАЗ», автобус «КАвЗ», «ГАЗель», грузовой самосвал, «УАЗ» и «ВАЗ 2120 «Надежда».
«Вся техника будет передана на оценку в специализированную организацию, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества. Все вырученные денежные средства пойдут в первую очередь на оплату долга по зарплате, а потом по оставшимся видам задолженности», ― добавили в ведомстве.
По данным УФССП Свердловской области, общая сумма задолженности предприятия составила 1,7 млн руб., из них 600 тыс. руб. — по зарплате.
«Судебными приставами был предпринят полный комплекс мер, побуждающих компанию к исполнению судебного решения, включая арест счетов — ежемесячно со счетов компании списывались денежные средства в оплату долга по зарплате», ― прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В настоящий момент сумма долга предприятия по зарплате сократилась до 150 тыс. руб.
В рамках сводного исполнительного производства судебные приставы-исполнители арестовали два автобуса Kia Granbird, два автобуса «ПАЗ», автобус «КАвЗ», «ГАЗель», грузовой самосвал, «УАЗ» и «ВАЗ 2120 «Надежда».
«Вся техника будет передана на оценку в специализированную организацию, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества. Все вырученные денежные средства пойдут в первую очередь на оплату долга по зарплате, а потом по оставшимся видам задолженности», ― добавили в ведомстве.
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