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За год доходы ректора УрФУ выросли на 17%

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. В 2017 году доходы ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора Кокшарова увеличились на 17% относительно 2016-го, следует из материалов на официальном сайте вуза.



Согласно сведениям о доходах и имуществе ректора, в 2017 году В. Кокшаров заработал 11,64 млн руб., а в 2016-м — 9,9 млн руб. Единственное имущество в его собственности — квартира площадью 107 кв. м., у его жены задекларированы земельный участок площадью 3,7 тыс. кв. м., дом площадью 230 кв. м. и квартира площадью 42,3 кв. м., а также автомобиль BMW X5.



Первые проректоры УрФУ Дмитрий Бугров и Сергей Кортов в прошлом году заработали 4,6 млн руб. и 7,3 млн руб. соответственно, а главный бухгалтер вуза — 5,7 млн руб.

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