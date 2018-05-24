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Администрация Екатеринбурга выделит 2,9 млн рублей на оформление своего стенда на «Иннопроме-2018»

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на оформление своего стенда на международной промышленной выставке «Иннопром-2018». Об этом говорится на сайте госзакупок.



Начальная цена аукциона составляет 2 млн 901 тыс. руб. Площадь стенда должна составить 170 кв. м.



Отметим, что «Иннопром-2018» состоится с 9 по 12 июля 2018 года в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Тема выставки — «Цифровое производство». Страной-партнером в этом году выступает Южная Корея.

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