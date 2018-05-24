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Бывший первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов возглавит Внешэкономбанк

УрБК, Москва, 24.05.2018. Президент РФ Владимир Путин предложил бывшему первому заместителю председателя правительства Игорю Шувалову возглавить Внешэкономбанк (ВЭБ) во время встречи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет ТАСС.



В ответ на предложение президента И. Шувалов согласился и пообещал «не подвести».



«Это (ВЭБ) институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно его поддержать, нужно будет его докапитализировать. Это отдельная тема, я знаю, что вы ее обсуждали с председателем правительства», — цитирует ТАСС президента.



В настоящее время ВЭБом руководит Сергей Горьков, который возглавил банк в 2016 году. По словам В. Путина, в отношении бывшего руководителя ВЭБа у него тоже есть «определенные идеи», однако пока бывший и новый руководитель ВЭБа поработают вместе.



Основное направление деятельности госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк, ВЭБ) — финансирование крупных инвестиционных проектов. Банковской лицензии не имеет.

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