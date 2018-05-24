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Бывший первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов возглавит Внешэкономбанк
24 май 2018 (17:31)
УрБК, Москва, 24.05.2018. Президент РФ Владимир Путин предложил бывшему первому заместителю председателя правительства Игорю Шувалову возглавить Внешэкономбанк (ВЭБ) во время встречи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет ТАСС.
В ответ на предложение президента И. Шувалов согласился и пообещал «не подвести».
«Это (ВЭБ) институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно его поддержать, нужно будет его докапитализировать. Это отдельная тема, я знаю, что вы ее обсуждали с председателем правительства», — цитирует ТАСС президента.
В настоящее время ВЭБом руководит Сергей Горьков, который возглавил банк в 2016 году. По словам В. Путина, в отношении бывшего руководителя ВЭБа у него тоже есть «определенные идеи», однако пока бывший и новый руководитель ВЭБа поработают вместе.
Основное направление деятельности госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк, ВЭБ) — финансирование крупных инвестиционных проектов. Банковской лицензии не имеет.
В ответ на предложение президента И. Шувалов согласился и пообещал «не подвести».
«Это (ВЭБ) институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно его поддержать, нужно будет его докапитализировать. Это отдельная тема, я знаю, что вы ее обсуждали с председателем правительства», — цитирует ТАСС президента.
В настоящее время ВЭБом руководит Сергей Горьков, который возглавил банк в 2016 году. По словам В. Путина, в отношении бывшего руководителя ВЭБа у него тоже есть «определенные идеи», однако пока бывший и новый руководитель ВЭБа поработают вместе.
Основное направление деятельности госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк, ВЭБ) — финансирование крупных инвестиционных проектов. Банковской лицензии не имеет.
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