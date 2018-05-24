Новости дня
Жителя Североуральска приговорили к году лишения свободы за изготовление поддельных купюр
24 май 2018 (17:26)
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. Мировой судья Североуральского судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя пос. Черемухово г. Североуральска Виталия Владимирова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе рассмотрения уголовного дела государственный обвинитель представил доказательства того, что Владимиров в период с января по февраль 2017 года изготовил 23 неплатежеспособных денежных купюры номиналом 1 тыс. руб. Так, подсудимый, находясь у себя дома, канцелярским ножом отрезал от неустановленного в ходе дознания количества банковских билетов Центрального Банка РФ номиналом 1 тыс. руб. верхние и нижние части, после чего совмещал и склеивал их с помощью скотча по определенной схеме.
Изготовленные таким способом денежные средства Владимиров через устройства самообслуживания в пос. Черемухово и в г. Североуральске зачислял на свою зарплатную банковскую карту, а затем снимал наличные деньги, чем причинил банку ущерб на указанную сумму.
В ходе рассмотрения уголовного дела по существу подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.
Суд назначил Виталию Владимирову наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
В ходе рассмотрения уголовного дела государственный обвинитель представил доказательства того, что Владимиров в период с января по февраль 2017 года изготовил 23 неплатежеспособных денежных купюры номиналом 1 тыс. руб. Так, подсудимый, находясь у себя дома, канцелярским ножом отрезал от неустановленного в ходе дознания количества банковских билетов Центрального Банка РФ номиналом 1 тыс. руб. верхние и нижние части, после чего совмещал и склеивал их с помощью скотча по определенной схеме.
Изготовленные таким способом денежные средства Владимиров через устройства самообслуживания в пос. Черемухово и в г. Североуральске зачислял на свою зарплатную банковскую карту, а затем снимал наличные деньги, чем причинил банку ущерб на указанную сумму.
В ходе рассмотрения уголовного дела по существу подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.
Суд назначил Виталию Владимирову наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге суд приговорил владельца «резиновой» квартиры к году лишения свободы условно
- В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшему инкассатору за присвоение более 950 тыс. рублей
- Суд приговорил к 4,5 годам гражданина за сбыт поддельных денежных купюр в Екатеринбурге
- Вынесен приговор руководителю ООО «Уральский лес экспорт» за злостное уклонение от исполнения судебных решений
- Жителя Нижнего Тагила приговорили к 3,5 годам лишения свободы за незаконную вырубку леса