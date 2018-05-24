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Жителя Североуральска приговорили к году лишения свободы за изготовление поддельных купюр

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2018. Мировой судья Североуральского судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя пос. Черемухово г. Североуральска Виталия Владимирова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе рассмотрения уголовного дела государственный обвинитель представил доказательства того, что Владимиров в период с января по февраль 2017 года изготовил 23 неплатежеспособных денежных купюры номиналом 1 тыс. руб. Так, подсудимый, находясь у себя дома, канцелярским ножом отрезал от неустановленного в ходе дознания количества банковских билетов Центрального Банка РФ номиналом 1 тыс. руб. верхние и нижние части, после чего совмещал и склеивал их с помощью скотча по определенной схеме.



Изготовленные таким способом денежные средства Владимиров через устройства самообслуживания в пос. Черемухово и в г. Североуральске зачислял на свою зарплатную банковскую карту, а затем снимал наличные деньги, чем причинил банку ущерб на указанную сумму.



В ходе рассмотрения уголовного дела по существу подсудимый вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.



Суд назначил Виталию Владимирову наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

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