Дайджест
В результате взрыва в Ираке погибли семь человек
24 май 2018 (17:24)
В результате взрыва в Багдаде погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, взрыв произошел в одном из парков столицы Ирака. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Отмечается, что ранения разной степени тяжести получили 16 человек.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных служб следили за террористом с того момента, как он проник в парк, однако не смогли предотвратить срабатывание взрывного устройства.
По данным агентства, взрыв произошел в одном из парков столицы Ирака. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
Отмечается, что ранения разной степени тяжести получили 16 человек.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных служб следили за террористом с того момента, как он проник в парк, однако не смогли предотвратить срабатывание взрывного устройства.
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