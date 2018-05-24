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В результате взрыва в Ираке погибли семь человек

В результате взрыва в Багдаде погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы.



По данным агентства, взрыв произошел в одном из парков столицы Ирака. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.



Отмечается, что ранения разной степени тяжести получили 16 человек.



Сообщается, что сотрудники правоохранительных служб следили за террористом с того момента, как он проник в парк, однако не смогли предотвратить срабатывание взрывного устройства.

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