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Германия продолжит соблюдать ядерное соглашение с Ираном

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна продолжит уважать ядерное соглашение с Ираном, передает РИА «Новости».



«Что касается соглашения по Ирану, оно, конечно не идеальное, но другие варианты — еще более нестабильные, поэтому мы все же будем уважать это соглашение», — сказала Меркель во время пресс-конференции после переговоров с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном.



Ранее в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что США и Европа в настоящее время не могут достигнуть компромисса по ядерной сделке с Ираном.

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