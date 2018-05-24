Дайджест
Германия продолжит соблюдать ядерное соглашение с Ираном
24 май 2018 (17:24)
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна продолжит уважать ядерное соглашение с Ираном, передает РИА «Новости».
«Что касается соглашения по Ирану, оно, конечно не идеальное, но другие варианты — еще более нестабильные, поэтому мы все же будем уважать это соглашение», — сказала Меркель во время пресс-конференции после переговоров с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном.
Ранее в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что США и Европа в настоящее время не могут достигнуть компромисса по ядерной сделке с Ираном.
«Что касается соглашения по Ирану, оно, конечно не идеальное, но другие варианты — еще более нестабильные, поэтому мы все же будем уважать это соглашение», — сказала Меркель во время пресс-конференции после переговоров с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном.
Ранее в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что США и Европа в настоящее время не могут достигнуть компромисса по ядерной сделке с Ираном.
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