Дайджест
В финале Кубка Стэнли сыграют трое россиян
24 май 2018 (17:24)
«Вашингтон Кэпиталз» сыграет в финале Кубка Стэнли сезона-2017/18, сообщает «Советский спорт».
Таким образом, впервые в истории за трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сыграют сразу трое россиян. Капитан столичной команды Александр Овечкин, нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов впервые сыграют в финале НХЛ.
«Вашингтон» разгромил «Тампу-Бэй Лайтнинг» в решающем матче серии в Тампе со счетом 4:0.
Таким образом, впервые в истории за трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сыграют сразу трое россиян. Капитан столичной команды Александр Овечкин, нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов впервые сыграют в финале НХЛ.
«Вашингтон» разгромил «Тампу-Бэй Лайтнинг» в решающем матче серии в Тампе со счетом 4:0.
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