ВМС США откажутся от покупки ракет Tomahawk

Военно-морские силы США откажутся от покупки крылатых ракет Tomahawk, сообщает Defense One со ссылкой на проект бюджета ВМС на 2019 год.



По мнению военных, Tomahawk, выпускаемые с 1980-х годов, не отвечают вызовам современности. Американское издание отмечает, что вместо них американские военные планируется отдать предпочтение разрабатываемым противокорабельной ракете большой дальности AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) и ракете NGLAW (Next Generation Land Attack Weapon), предназначенной для поражения наземных целей.



Defense One отмечает, что заявленные характеристики нового оружия (в частности, сверхзвуковая скорость и новейшие средства противодействия системам радиоэлектронного подавления), принятие которого на вооружение ожидается в 2020-х годах, могут не оправдать ожиданий ВМС, в отличие от прошедших проверку в бою Tomahawk.

