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Toyota отзывает в России более 3 тыс. автомобилей Lexus

УрБК, Москва, 24.05.2018. Компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве в России 3 тыс. 331 автомобиля Lexus ES 350, GX 460, IS 250, IS 250C и IS-F. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта 2010 года по май 2012 года.



«Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность, что подушка безопасности переднего пассажира при аварии может сработать некорректно. Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля», — говорится в сообщении.

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