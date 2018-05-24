Новости дня
Toyota отзывает в России более 3 тыс. автомобилей Lexus
24 май 2018 (16:32)
УрБК, Москва, 24.05.2018. Компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве в России 3 тыс. 331 автомобиля Lexus ES 350, GX 460, IS 250, IS 250C и IS-F. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта 2010 года по май 2012 года.
«Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность, что подушка безопасности переднего пассажира при аварии может сработать некорректно. Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля», — говорится в сообщении.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта 2010 года по май 2012 года.
«Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность, что подушка безопасности переднего пассажира при аварии может сработать некорректно. Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Nissan отзывает более 100 тыс. автомобилей в России
- «Тойота Мотор» отзывает в РФ 25 автомобилей Toyota и Lexus из-за проблем с подушками безопасности
- Nissan отзывает в России более 24 тыс. автомобилей Qashqai и Note
- Toyota отзывает в России 9,3 тыс. автомобилей из-за проблем с подушкой безопасности
- Subaru отзывает в России более 24 тыс. автомобилей из-за проблем с подушками безопасности